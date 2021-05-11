Власти Татарстана: учителя верно действовали при стрельбе в школе

https://static.news.ru/photo/548cc2ea-b2f4-11eb-a571-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Власти Татарстана заявили, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии № 175 были правильными. По их словам, педагоги знали правила поведения при ЧП, передаёт ТАСС.

Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести, — рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Она подчеркнула, что дети в условиях опасной ситуации беспрекословно слушали преподавателей и выполняли все поставленные учителями задачи.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.