Фото: Scott Varley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт сбросил авиатопливо в районе начальной школы в местечке Кадахи под Лос-Анджелесом в США. В результате пострадали 26 человек, из них — 17 детей.

О происшествии сообщила пожарная служба округа, по сведениям которой сброс топлива произошёл с самолёта, который подлетал к аэропорту Лос-Анджелес. Инцидент произошёл в 24 км от аэропорта. Эвакуация из зоны ЧП...