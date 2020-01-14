Дирекция начальных школ округа Лос-Анджелес объяснила, почему на школу в местечке Кадахи был совершён сброс авиатоплива. Самолет Boeing 777 совершал экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.
Брызги топлива могли попасть на учеников, которые впоследствии почувствовали себя плохо.
Врачи оказывают медицинскую помощь тем, кто жалуется на раздражение кожи или проблемы с дыханием, — говорится в заявлении дирекции.
Речь идёт о самолёте, принадлежащем компании Delta Air Lines, выполнявшем рейс Лос-Анджелес-Шанхай. Рейс 98 подал сигнал тревоги, вернулся в аэропорт и приземлился без всяких происшествий.
Сброс топлива произошёл на перемене, когда ученики и педагоги находились на школьном дворе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт сбросил авиатопливо в районе начальной школы в местечке Кадахи под Лос-Анджелесом в США. В результате пострадали 26 человек, из них — 17 детей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен