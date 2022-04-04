Самарские власти назвали возможную причину ЧП с судном на Волге

Власти Самары предположили, что судно на воздушной подушке «Нептун-11» с 12 пассажирами на борту перевернулось на Волге из-за внезапных потоков ветра. В администрации города выстроили логическую цепочку, согласно которой катер отнесло на острые льдины, где у него взорвалась воздушная подушка, пишет РИА Новости.

По словам очевидцев, причиной произошедшего могло стать ухудшение погодных условий. В акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка, — сообщил собеседник агентства.

Также самарские власти отметили, что все 12 человек были спасены. Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления (ЦМСУТ) в Telegram-канале уточнила , что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что все пассажиры судна на воздушной подушке, перевернувшегося на Волге в Самарской области, спасены и доставлены на берег. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Катер с людьми перевернулся на Волге в Самаре 4 апреля. После ЧП неизвестна была судьба четырёх пассажиров. Транспортное средство принадлежит Самарскому речному пароходству. Оно шло по маршруту село Рождествено — Самара.