Власти рассказали о самочувствии пострадавших в ДТП под Самарой

https://static.news.ru/photo/31957888-62c0-11eb-a991-fa163e074e61_660.jpg Фото: samara.sledcom.ru

Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом под Самарой, в том числе полугодовалый ребёнок, находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

По его словам, всего были госпитализированы 13 человек, двое из которых умерли.

Состояние одиннадцати оценивается от средней тяжести до тяжёлого, — рассказал он.

Бенян уточнил, что большинство пострадавших получили множественные травмы: черепно-мозговые, повреждения живота, груди и конечностей. Среди них есть полугодовалый мальчик, находящийся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи планируют перевезти его и ещё четырёх пациентов в областную детскую больницу.

Водителю грузовика, попавшего в аварию, помощь медиков не потребовалась, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что причиной аварии смертельного ДТП с микроавтобусом, грузовиком и легковушкой в Самарской области, по всей вероятности, стала ошибка водителя грузовика. Он допустил занос прицепа из-за гололёда и выехал на встречную полосу.

Авария произошла 29 января на 873-м км автотрассы М5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. На дороге столкнулись большегруз DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 12 человек.