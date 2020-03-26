Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные сообщили о минировании пяти внутрироссийских рейсов 26 марта. Серия угроз авиаперевозчикам продолжилась.

Поступили анонимные сообщения о минировании рейсов Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Челябинск, Екатеринбург — Москва, Санкт-Петербург — Москва и Москва — Пермь, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По информации издания, рейс Москва — Ростов-на-Дону подал сигнал тревоги перед посадкой.

Как писал NEWS.ru, массовые угрозы минирования самолётов и аэропортов начали поступать 3 марта. Анонимы, угрожавшие взорвать российские лайнеры, вымогали биткоины.

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