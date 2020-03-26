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Золотые слитки стоимостью почти 58 млн рублей потерялись в московском аэропорту Шереметьево.

Ценный груз, который должен был быть отправлен в Лондон, принадлежал Красноярскому заводу цветных металлов имени Гулидова, передаёт РЕН ТВ. Издание опубликовало фото накладных потерянного груза, из которых следует, что посылка...