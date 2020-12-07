Власти Подмосковья: запах с бывшей свалки не говорит о загрязнении воздуха

https://static.news.ru/photo/0854263c-38a8-11eb-a54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Превышений предельно допустимых концентраций токсичных веществ в окрестностях подмосковного города Балашихи, где располагается законсервированный в 2017 году мусорный полигон «Кучино», не обнаружено. Об этом NEWS.ru сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования. Ранее жители близлежащих к свалке поселений и нескольких районов на востоке Москвы жаловались на неприятный запах.

Рекультивация полигона ТКО «Кучино» завершена, объект не оказывает негативное воздействие на окружающую среду. На установке термического обезвреживания установлен газоанализатор, данные с него постоянно отслеживаются. Газоанализатор замеряет входные параметры свалочного газа, а затем состав дыма, — заявили в министерстве.

Лаборатория ФГБУ «НПО «Тайфун», как говорят чиновники, ежеквартально контролирует состояние атмосферного воздуха на самом полигоне, рядом с ним, а также на территории жилой застройки. В частности, анализируется содержание сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, четырёххлористого углерода, хлорбензола, ртути, углекислого газа, сернистого ангидрида, диоксида азота, формальдегида, этилбензола, толуола, фенола и других веществ.

Превышений ПДК по данных загрязнителям не зафиксировано <...>. Обращаем внимание на то, что неприятный запах от любого объекта обращения с отходами не всегда свидетельствует о загрязнении воздуха веществами, опасными для здоровья человека, — уверяют в региональном Минэкологии.

В ведомстве обращают внимание на то, что «выявление источников неприятных запахов — лишь одно из направлений работы в сфере охраны окружающей среды». Для создания «тотальной системы экологического мониторинга в Московской области» власти региона подписали со столичным правительством соглашение о «совместной работе в данном направлении, а также организовано подведомственное учреждение „Мособлэкомониторинг“».

На сегодняшний день создана информационная система — ГИС «Система экологического мониторинга Московской области» обеспечивающая сбор, систематизацию, анализ и визуализацию данных, получаемых от постов наблюдения качества атмосферного воздуха, а в последующем и от постов наблюдения за состоянием других компонентов (вода, почва, радиационный фон и т. д.) окружающей среды, — говорят в министерстве.

По данным чиновников, установлено 25 стационарных экологических постов контроля качества атмосферного воздуха, в том числе 9 — в Балашихе. До конца 2020 года планируется установка ещё 40 постов в Щёлково, Электростали и Богородском. Совместно с «Мосэкомониторингом» в 2021 году будут также развёрнуты 15 автоматических станций контроля загрязнения воздуха.

Как писал NEWS.ru, 29 ноября жители Балашихи и окрестностей, в том числе нескольких восточных районов Москвы, почувствовали запах свалочного газа, судя по всему, исходящий с территории законсервированного ещё в 2017 году полигона «Кучино», где было накоплено свыше 20 млн тонн отходов.

Кроме того, на фоне обещаний губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва закрыть до конца 2020 года мусорные полигоны «Лесная» в Серпухове и «Ядрово» под Волоколамском Росприроднадзор нашёл в работе последнего более полусотни нарушений.