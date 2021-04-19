Власти Новочеркасска объявят траур по разбившимся в аварии подросткам

https://static.news.ru/photo/be7b38ba-a0f9-11eb-9dfe-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

В Новочеркасске 20 апреля будет объявлен траур по пятерым подросткам, погибшим в ДТП. Об этом заявили в городской администрации.

В этот день в городе приспустят флаги и отменят все развлекательные мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

Авария произошла 18 апреля. Автомобиль Hyundai Accent, в котором находились шестеро подростков, врезался в дерево. В результате пятеро из них погибли на месте, а шестой был доставлен в реанимацию. Управлял иномаркой один из несовершеннолетних.

Предположительно, участники ДТП отмечали день рождения юноши, который позже сел за руль. В момент аварии они были пьяны. Полиция устанавливает, где именно подростки достали алкоголь. Всем погибшим было от 13 до 15 лет, они учились в одной школе.

Как сообщалось ранее, в Сеть попало видео из автомобиля, попавшего в ДТП. Сначала 14-летний подросток, который был за рулём, ехал довольно медленно, но к моменту окончания ролика разогнался. На протяжении видео в салоне машины звучит громкая музыка и слышна нецензурная брань.