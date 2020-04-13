Власти Москвы обратились в полицию из-за угроз Mos.ru

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Мэрия Москвы обратились в правоохранительные органы из-за анонимов, предлагающих на JoyReactor «положить» сайт Nedoma.mos.ru, который стал платформой для выдачи цифровых пропусков.

Группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт через генерацию большого количества запросов. Информация об этом направлена в правоохранительные органы, — говорится в сообщении оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

В оперштабе напомнили, что цифровые пропуска заработают в Москве с 15 апреля, а у жителей столицы есть ещё два дня на их оформление. Пока разрешения понадобятся только тем, кто решит передвигаться по городу на транспорте — как личном, так и общественном. Получить пропуск можно не только с помощью сайта, но и по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Система оформления пропуска носит заявительный характер. Внесённые данные будут проверяться, и в случае предоставления недостоверных сведений пропуска будут аннулированы.

За последние сутки в столице выявили 1355 новых случаев коронавируса. Всего в Москве зафиксировано 11 513 заболевших, среди них 18 священников, писал NEWS.ru. В целом по России поставлено 18 328 диагнозов COVID-19 в 82 регионах. За весь период в РФ от коронавирусной инфекции скончались 148 человек.