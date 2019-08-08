https://static.news.ru/photo/219159ea-b95f-11e9-b803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В крупной автоаварии с участием автобуса погибли четыре человека. Об этом сообщили власти Краснодарского края.

По информации краевого Минздрава, среди погибших в ДТП под Новороссийском двое детей. Сообщается, что 30 пассажиров доставлены в местные больницы.

Ранее МЧС подтвердило гибель двоих пассажиров, сообщалось, что тела ещё двоих погибших могли находиться под автобусом.

По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления водителем автобуса, писал News.ru. Сообщалось, что транспортное средство принадлежит санаторию «Эллада», который принадлежит Федеральной налоговой службе РФ.

Автобус Hyundai с 42 пассажирами, следовавший в Анапу, рухнул с обрыва после столкновения с внедорожником. ДТП произошло в районе посёлка Верхнебаканский.