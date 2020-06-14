Власти Казани сняли режим ЧС

https://static.news.ru/photo/3f0dd886-adba-11ea-9473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану сообщила о снятии режима чрезвычайной ситуации в Казани. Он был введён из-за пожара в здании операторной на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ».

Режим ЧС снят, — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В ликвидации возгорания приняли участие 199 человек личного состава МЧС и 58 единиц специализированной техники. На тушение пожара ушло порядка 18 часов. Один человек погиб, а двое были госпитализированы.

Ранее NEWS.ru писал, что пожарным удалось ликвидировать возгорание в ангаре под Санкт-Петербургом.