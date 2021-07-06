Власти Камчатки опубликовали список пассажиров пропавшего Ан-26

Стало известно точное количество пассажиров самолёта Ан-26, который перестал выходить на связь 6 июля. Их список опубликован на сайте правительства Камчатского края.

На борту воздушного судна находятся 22 пассажира, включая одного ребёнка, и шестеро членов экипажа. Большинство пассажиров — жители посёлка Палана. В их числе глава администрации населённого пункта Ольга Мохирева.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Ранее сообщалось, что на его борту, по различным данным, от 22 до 26 человек, помимо членов экипажа. Некоторое время назад с воздушным судном пропала связь.

Предполагается, что самолёт мог потерпеть крушение неподалёку от пункта назначения при заходе на посадку. Вероятно, это могло произойти из-за ошибки пилотирования в условиях плохой погоды. Однако в МЧС информацию об аварии пока не подтверждают.

По факту потери связи с самолётом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).