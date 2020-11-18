Владивосток стал в пробках и остался без света из-за непогоды

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Владивосток испытывает транспортный и коммунальный коллапс из-за ледяного дождя, снега и шквалистого ветра. В городе перекрыты дороги, повалены деревья, повреждены электросети.

Дороги сковал сильный гололёд, ледяная корка покрыла не только асфальт, но и деревья. Частично закрыта объездная трасса Седанка — Патрокл, пишет «Новости Владивосток». Запрещён въезд в город большегрузов.

Падение деревьев и крупных веток зафиксировано более чем по 20 адресам, резкий перепад температур вызвал обледенение проводов и деревьев, передаёт Пятый канал. Дорожные рабочие обрабатывают переходы, пешеходные дорожки и лестницы. В работах по устранению последствий непогоды задействованы 123 единицы основной и 28 единиц вспомогательной техники.

Обрывы на более 40 участках проводов из-за шквалистого ветра устраняют аварийные бригады. Количество оставшихся без света адресов уточняется. В аэропортах задерживается вылет пока трёх рейсов: в Хабаровск, Южно-Сахалинск и Анадырь. На аэродроме работает спецтехника.

Отменены на 19 ноября 47 рейсов междугородних автобусов, выходить на маршрут готовы лишь единичные водители.

Синоптики предрекают, что сильные осадки будут продолжаться и в первой половине четверга, 19 ноября. Циклон пройдёт над акваторией моря у южного побережья региона, днём непогода распространится по всей территории Приморья.

Температура воздуха будет перескакивать с минус пяти градусов до плюс шести градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вечером 18 ноября в Подмосковье ожидается ледяной дождь, первыми с непогодой столкнутся жители северных, северо-западных и западных районов области, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.