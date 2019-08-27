https://static.news.ru/photo/e4406eba-c925-11e9-ba20-fa163e074e61_660.jpg Фото: vlc.ru

Власти столицы Приморья готовятся к вероятной эвакуации жителей частного сектора из-за разлива реки.

После сильных ливней пришлось произвести сброс воды из водохранилищ, что привело к выходу реки Богатая из берегов. На данный момент многие дороги в городе находятся под водой, со склонов сходят сели, сообщает мэрия города.

Как писал News.ru ранее, работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке нарушена из-за сильного ливня: подтоплены улицы дальневосточной столицы. Некоторые маршруты автобусов изменены. Проливные дожди повысили подъём воды, из-за чего на пути общественного транспорта нанесло с дорог и откосов щебень.