Власти столицы Приморья готовятся к вероятной эвакуации жителей частного сектора из-за разлива реки.
После сильных ливней пришлось произвести сброс воды из водохранилищ, что привело к выходу реки Богатая из берегов. На данный момент многие дороги в городе находятся под водой, со склонов сходят сели, сообщает
Как писал News.ru ранее, работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке нарушена из-за сильного ливня: подтоплены улицы дальневосточной столицы. Некоторые маршруты автобусов изменены. Проливные дожди повысили подъём воды, из-за чего на пути общественного транспорта нанесло с дорог и откосов щебень.