https://static.news.ru/photo/02a665bc-e285-11e9-adf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Юная жительница Алма-Атинской области Казахстана могла погибнуть после удара током от смартфона, который был оставлен заряжаться на ночь.

По данным пресс-службы областного департамента полиции, инцидент произошёл в ночь на 28 сентября в селе Бестобе. 14-летняя девочка перед сном оставила у изголовья кровати заряжавшийся телефон. О её смерти сообщили родители.

Данный факт зарегистрирован как несчастный случай, — сообщил представитель полиции.

Он подчеркнул, что на теле ребёнка не было обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится проверка, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что 16-летний подросток умер после того, как подключил наушники к смартфону, «стоящему» на зарядке. Инцидент произошёл в пригороде Рембау в Малайзии.