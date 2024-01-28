VIP-коуч Тлиашинова, мошенничество: за что избили журналистку «Известий»

Фото: Социальные сети

Наталия Графчикова

Журналистку издания «Известия» избили во время семинара VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой. Что известно об инциденте, при чем здесь мошенничество и налоги?

Что известно об избиении журналистки «Известий»

На журналистку Наталию Графчикову и оператора «Известий» напали во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Как уточнило издание, съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже. Отмечается, что журналистку избили и попытались задушить. Оператору сломали камеру.

На мероприятии журналисты собирались снимать специальный репортаж о российской блогосфере. Однако у оператора запотела камера, поэтому Графчикова начала фиксировать все на телефон. Заметив это, охранники повалили ее на пол, избили, а затем выбросили без обуви на улицу, пишут «Известия». Двое в этот момент напали на оператора.

«Однако на этом все не закончилось: на улице на корреспондента напали охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем вовсе начал ее душить», — сообщает издание.

Графчикова получила травмы головы, ей стало плохо. Она попросила вызвать скорую и полицию, однако в ответ услышала лишь издевательства. Команда блогера, завладев ее смартфоном, велела ждать, пока они удалят отснятый материал.

Как отреагировали правоохранители

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на журналистку Графчикову. Дело завели по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Прокуратура взяла под свой контроль установление обстоятельств, при которых напали на Графчикову во время семинара Тлиашиновой.

«Ход и результаты расследования взяла под контроль Химкинская городская прокуратура», — говорится в сообщении надзорного органа.

Что грозит Тлиашиновой

VIP-коуч может избежать наказания после инцидента с журналисткой «Известий» Наталией Графчиковой, сообщил NEWS.ru секретарь Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества юрист Илья Русяев. По его словам, на данный момент невозможно установить, было ли нападение преднамеренным.

«Маловероятно, что данный инцидент как-то повлияет на возможность проведения Инной Тлиашиновой ее дальнейших семинаров и мероприятий. Также маловероятно и то, что наказанию будет подвергнута Тлиашинова, так как на данный момент невозможно установить, было ли нападение на журналистку преднамеренным, по указанию коуча», — сообщил он.

Также Русяев отметил, что охранники мероприятия Тлиашиновой могут быть привлечены к уголовной ответственности за нападение на Графчикову. Он уточнил, что ситуация подпадает под статью о воспрепятствовании законной деятельности журналистов с применением насилия.

Занимается ли Тлиашинова мошенничеством

Блогер Тлиашинова вместе со своей командой обманывает людей и высасывает из них деньги, заявила одна из ее клиенток. В разговоре с РЕН ТВ она рассказала, что оформила кредит, чтобы подписаться на предложенный ей курс.

Девушка предположила, что Тлиашинова воздействует на зрителей каким-то энергетическим образом. По словам собеседницы телеканала, тренер убеждает клиентов перейти по отправленным ссылкам и оформить кредиты на подготовленные ею курсы.

«Ты в каком-то тумане. Когда приходит какое-то отрезвление, ты думаешь: как же ты это сделала. Я вообще не понимаю, как я могла на это подписаться. Для меня эта ситуация была крайне странной. Не понимаю, как я вообще туда попала», — рассказала она.

По словам избитой Графчиковой, организаторы семинара Тлиашиновой боялись налоговой проверки. Так они объяснили следователям нападение на сотрудников «Известий», рассказала журналистка.

Графчикова подчеркнула, что организаторы фестиваля не хотели лишний раз светиться в СМИ и побоялись, что после сюжета будут копаться в их доходах. Журналистка рассказала, что представители Тлиашиновой удалили запись нападения с камер видеонаблюдения, отказавшись давать какие-либо показания следователям.

Читайте также:

Появилось видео нападения на журналистку «Известий» на семинаре ВИП-коуча

Могила Моргенштерна, Билан на ТВ: последние новости шоу-бизнеса 28 января

Пора учить «Владимирский централ»: как народ оценил депортацию «Би-2»