Вильфанд: работы по ликвидации ЧС в Норильске осложняет ветер

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода мешает справиться с последствиями ЧП в Норильске. Из-за сильных порывов ветра, дождя и понижения температуры специалистам сложнее заниматься сбором разлившегося дизельного топлива.
По его словам, из-а за ветра снижается эффективность боновых заграждений: вода переливается через них.
Завтра ветер стихнет, но погода не будет идеальной. Температура понизится, там сейчас 12-13 градусов, а будет 6-8, — сказал Вильфанд в комментарии для РИА Новости.
Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального масштаба.
Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.
В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.
Ранее NEWS.ru писал, что МЧС сообщило о снижении уровня загрязнения воды и почвы на месте разлива дизтоплива в Норильске.
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