Вильфанд: работы по ликвидации ЧС в Норильске осложняет ветер

https://static.news.ru/photo/14c27bc8-ab20-11ea-b604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода мешает справиться с последствиями ЧП в Норильске. Из-за сильных порывов ветра, дождя и понижения температуры специалистам сложнее заниматься сбором разлившегося дизельного топлива.

По его словам, из-а за ветра снижается эффективность боновых заграждений: вода переливается через них.

Завтра ветер стихнет, но погода не будет идеальной. Температура понизится, там сейчас 12-13 градусов, а будет 6-8, — сказал Вильфанд в комментарии для РИА Новости.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального масштаба.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Ранее NEWS.ru писал, что МЧС сообщило о снижении уровня загрязнения воды и почвы на месте разлива дизтоплива в Норильске.