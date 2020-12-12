Видеозапись взрыва у отделения ФСБ в КЧР появилась в Сети

https://static.news.ru/photo/6179f674-3cc2-11eb-bb20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликована видеозапись, сделанная 11 декабря в момент взрыва в селе Учкекен Карачаево-Черкесии у отделения ФСБ.

На кадрах съёмки видно, что непосредственно перед взрывом у здания находятся двое людей. Запись сделана в 12:07. Видео публикует канал РЕН ТВ.

Как стало известно ранее, первый взрыв произошёл в 07:00 утра, когда неизвестный мужчина пронёс на территорию здания ФСБ пакет с маломощным взрывным устройством. В результате происшествия никто не пострадал, здание оцепили. Однако спустя пять часов через оцепление прорвался смертник, который совершил самоподрыв. Из-за взрывов пострадали шесть человек. Пять силовиков и один гражданский получили ранения различной степени тяжести.

Как писал NEWS.ru, российские силовики в течение 2020 года предотвратили более 40 терактов, которые злоумышленники собирались совершить в разных регионах государства. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили представители Национального антитеррористического комитета. В НАК подчеркнули, что с начала года в РФ ликвидировали 46 боевиков. Ещё 36 главарей различных бандформирований были задержаны.