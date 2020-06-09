Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети

https://static.news.ru/photo/a4a7ca00-aab6-11ea-b1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете. Во время разговора артист признался, что находится в шоке после случившегося.

Также Ефремов сказал, что, «вероятно», находился в состоянии алкогольного опьянения, но не помнит, сколько именно спиртного выпил, однако помнит, что произошла «чудовищная автоавария». В каком из столичных заведений он выпивал, перед тем как сесть за руль, артист не захотел рассказывать. Видеозапись опубликовал канал «360».

Актёр подтвердил, что признаёт свою вину в случившейся трагедии.

На видеозаписи он находится в квартире, сидит на кровати в домашней одежде. После нескольких ответов на вопросы Ефремов попросил прервать допрос, так ему нужно прийти в себя.

8 июня машина артиста врезалась в курьерский фургон, водитель которого от полученных травм умер в реанимации через несколько часов. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был заметно пьян. Позже в его крови нашли следы наркотиков.

Как писал NEWS.ru ранее, за обвиняемым в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения актёром Михаилом Ефремовым, которого суд отправил под домашний арест, УФСИН по Москве будет следить с помощью электронного контроля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.