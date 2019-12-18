https://static.news.ru/photo/3e72015a-21a5-11ea-959f-fa163e074e61_660.jpg Enrasta Фото: enrasta_/instagram.com

В Чечне разгорелся скандал после публикации в Сети видеозаписи, на которой двое первокурсников Государственного колледжа культуры и искусства исполняют песню исполнителя Enrasta. Этот ролик вызвал осуждение со стороны пользователей, посчитавших подобное поведение неприемлемым для представителей чеченского народа.

Моя Джоконда, моя ты анаконда, ты для меня — мой кайф, маленькая бомба, — гласят слова песни.

Эти строчки были восприняты в соцсетях как аморальные. Критика достигла такого масштаба, что в колледже приняли решение об отчислении Магомеда Б. и Халимат Т. По версии директора учебного заведения, молодых людей выгнали ввиду того, что они нарушили «нормативно-правовые акты» учебного заведения. Они регулярно прогуливали занятия и нарушили правило запрета на видеосъёмку в стенах колледжа.

У нас были претензии к этим студентам уже давно, у них по три выговора, они не посещали занятия, и вот это стало последней каплей, — цитирует директора «КП-Северный Кавказ».

Ранее Дагестанский госуниверситет опроверг информацию о том, что одного из студентов вуза отчислили после вопроса главе республиканского МВД. Об угрозе отчисления студента юрфака за вопрос главному полицейскому Дагестана написал ряд СМИ. Молодой человек спросил Абдурашида Магомедова о коррупции и пытках. Министр в ответ предложил студенту сообщить об известных ему фактах в прокуратуру и СК, писал NEWS.ru.