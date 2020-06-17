Видео смертельного ДТП в Саранске появилось в Сети

Фото: Пропаганда УГИБДД Мордовии

Шесть человек стали жертвами ДТП в посёлке Николаевка городского округа Саранск. Две машины «Лада Гранта» столкнулись лоб в лоб на трассе, после чего загорелись.

Авария произошла в районе дома № 148 по улице Ленина. Есть и погибшие, и пострадавшие, приводит данные своего источника «Интерфакс-Поволжье». На месте работают спасатели и полиция. Выясняются обстоятельства происшествия. Республиканское...