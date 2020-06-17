Видео смертельного ДТП в Саранске появилось в Сети

Видео ДТП в посёлке Николаевка в Саранске, где погибли шесть человек, появилось в Сети. Уточняется, что выжить в лобовом столкновении впоследствии загоревшихся машин не удалось никому.
Детей среди погибших нет. Известно, что в аварию попала машина такси «Везёт».
Происшествие случилось около двух часов ночи.
В обстоятельствах происшествия разбирается полиция. на месте работали экстренные службы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть человек стали жертвами ДТП в посёлке Николаевка городского округа Саранск. Две машины «Лада Гранта» столкнулись лоб в лоб на трассе, после чего загорелись.
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