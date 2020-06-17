Происшествия

Видео смертельного ДТП в Саранске появилось в Сети

06:48, 18 июня 2020
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: Пропаганда УГИБДД Мордовии

Видео ДТП в посёлке Николаевка в Саранске, где погибли шесть человек, появилось в Сети. Уточняется, что выжить в лобовом столкновении впоследствии загоревшихся машин не удалось никому.

Детей среди погибших нет. Известно, что в аварию попала машина такси «Везёт».

Происшествие случилось около двух часов ночи.

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция. на месте работали экстренные службы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть человек стали жертвами ДТП в посёлке Николаевка городского округа Саранск. Две машины «Лада Гранта» столкнулись лоб в лоб на трассе, после чего загорелись.

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