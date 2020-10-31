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Видео с места убийства «колбасного короля» под Истрой появилось в Сети

12:02, 02 ноября 2020 78
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Интернете появилось видео с места убийства предпринимателя Владимира Маругова, которого преступники застрелили из арбалета в Подмосковье.

Кадры опубликованы телеканалом «360». На них видно, что к дому бизнесмена приехали его родные и близкие. На месте происшествия работают сотрудники регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент, как ранее писал NEWS.ru, произошёл вечером 1 ноября под Истрой. Злоумышленники напали на бизнесмена, когда тот находился в бане с женой. Преступники выстрелили мужчине в грудь из арбалета. Женщину связали верёвкой, однако она смогла освободиться, вылезти в окно и вызвать полицию. 

Злоумышленники скрылись на машине до прибытия сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время ведётся их розыск. Автомобиль предполагаемых преступников позже нашли в одной из деревень Истринского округа. В салоне правоохранители обнаружили и арбалет, из которого застрелили Магурова. Согласно некоторым данным, в качестве главного подозреваемого может выступать бывший сотрудник убитого. 

Бизнесмен стал известен как «колбасный король». У Владимира Магурова было несколько предприятий, в том числе компании по изготовлению колбасных изделий и мяса.

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