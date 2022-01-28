Видео с места падения вертолёта под Ульяновском появилось в Сети

Читайте нас в Google Новости

В Сети появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 на лёд Волги под Ульяновском. При падении воздушного судна один человек погиб и двое пострадали, сообщает РИА Новости.

Вертолёт принадлежит Минобороны, он вылетел в составе группы из четырёх машин.

Воздушное судно направлялось с аэродрома посёлка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область. По предварительным данным, на борту находились три человек. Погибшим оказался 27-летний бортовой техник.

Очевидцами падения вертолёта стали местные рыбаки, которые первыми бросились на помощь экипажу.

Рыбаки на Волге наблюдали полет четырех вертолетов, один из которых упал. Рыбаки вытащили экипаж. Командир воздушного судна жив, у правого летчика перелом ног. Бортовой техник погиб, — приводит агентство слова собеседника из экстренной службы.

Пострадавшие члены экипажа были доставлены вертолётом спасателей на ближайший аэродром для дальней доставки их в лечебное учреждение.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области. Статья, по которой будет вестись расследование, касается нарушения правил полётов и подготовки к ним.