Видео последствий взрыва на танкере в Азовском море попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/fb88532a-16a5-11eb-b7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

МЧС России опубликовало видео последствий инцидента на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море.

На кадрах видно, что взрыв существенно повредил палубу судна, в результате чего её часть свесилась за борт.

Ранее Следком РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после инцидента в Азовском море с танкером «Генерал Ази Асланов», рассказала старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

ЧП произошло 24 октября 2020 года в 18:30 в Азовском море. Танкер следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта». Ночные поиски трёх моряков с повреждённого судна «Генерал Ази Асланов» результатов не принесли. При этом в Росморречфлоте не стали оценивать шансы найти их живыми.

Судно «Меркурий» взяло на буксир «Генерала Ази Асланова». Они начали движение в район якорной стоянки. На танкере установлен насос, который позволяет ему оставаться на плаву и не допускает разлива топлива. К танкеру из порта Кавказ следует аварийно-спасательная группа, чтобы обследовать дно судна. Пробоину танкер получил выше ватерлинии, писал NEWS.ru.