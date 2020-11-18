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Видео после взрыва в больнице в Коммунарке попало в Сеть

19:08, 18 ноября 2020 174
Фото: КОММУНАРКА/vk.com

Очевидцы сняли видео после хлопка в строящемся корпусе инфекционного госпиталя в Коммунарке.

Запись опубликована на странице «Подсмотрено в Москве | Московские новости» во «Вконтакте». На кадрах, снятых из окна соседнего жилого дома, видно, как над зданием больницы клубится густой белый дым.

Ранее NEWS.ru писал, что пожарные проверяют информацию о хлопке кислородного баллона в больнице для больных коронавирусной инфекцией нового типа в Коммунарке (Москва). По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал. Очевидцы сообщили, что со стороны медучреждения идёт белый дым. По их мнению, в здании начался пожар. Инцидент случился в результате разрыва трубы с кислородом.

ЧП на работе больницы не отразилось. Оно произошло во временном корпусе. В результате разрыва трубы была повреждена обшивка корпуса.

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