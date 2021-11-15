Видео избиения женщины на белорусско-польской границе появилось в Сети

Видео избиения беженки на белорусско-польской границе появилось в Сети. Ролик опубликован в Telegram-канале «Милитарист».

Согласно сообщениям в Сети, били женщину польские пограничники, на кадрах видно, как беженка кричит, а люди в спецодежде тащат её по земле и наносят мощные удары. В кадре видна и колючая проволока.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась неделю назад. Большое количество беженцев из стран Востока и Африки пытаются через польскую границу попасть в страны ЕС. Брюссель не обирается принимать их, возлагая всю ответственность на Белоруссию, которая якобы специально спровоцировала беженцев любым путём пересечь границу. При этом ЕС отказывается вести диалог, чтобы разрешить проблему.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал миграционный кризис на польско-белорусской границе атакой на Евросоюз. По его мнению, вина в организации этого лежит на главе Белоруссии Александре Лукашенко.