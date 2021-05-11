В Сети появилось видео из класса, где от казанского стрелка прятались дети

https://static.news.ru/photo/dbdc9e8a-b26a-11eb-9db9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кадры из кабинета в казанской гимназии, где дети прятались от устроившего стрельбу нападавшего, появились в Интернете. На видео видно, как дети сидят на полу в классе и боятся даже лишний раз пошевелиться.

В момент нападения некоторые переговариваются между собой. Снимавший видео ребёнок просит товарищей вести себя тихо.

Выстрелы на заднем фоне в момент съёмки не слышны. Судя по всему, к тому моменту основная фаза нападения уже произошла. В отдалении отчётливо угадываются сирены машин экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в момент нападения некоторые ученики школы выпрыгивали из окон, в том числе верхних этажей. Видеоролик с падающими детьми также распространился в соцсетях.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 ранен. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.