Видео: Глыба снега обрушилась с крыши здания на ребенка в ЯНАО

https://static.news.ru/photo/ed358caa-95b4-11eb-9e7c-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: YouTube/РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) глыба снега с крыши обрушилась прямо на проходившего внизу ребёнка. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл в городе Губкинский. На опубликованном видео можно наблюдать, как глыба снега почти полностью накрывает проходившего мимо здания ребёнка. Затем он встаёт и убегает.

В городской администрации сообщили, что соответствующие материалы были направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Также на понедельник руководство города наметило провести плановое совещание с руководителями управляющих компаний. Данный случай будет рассмотрен особо.

Как сообщают местные СМИ, попавшего под сход снега ребёнка обследовали медики. Есть подозрение на сотрясение мозга.

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