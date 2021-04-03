Видео: Глыба снега обрушилась с крыши здания на ребенка в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) глыба снега с крыши обрушилась прямо на проходившего внизу ребёнка. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент
В городской администрации сообщили, что соответствующие материалы были направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Также на понедельник руководство города наметило провести плановое совещание с руководителями управляющих компаний. Данный случай будет рассмотрен особо.
Как сообщают местные СМИ, попавшего под сход снега ребёнка обследовали медики. Есть подозрение на сотрясение мозга.
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