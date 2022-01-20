Видео ДТП с неуправляемой маршруткой в Омске попало в Сеть

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Во всех школах Челябинска 20 января экстренно были отменены занятия первой и второй смен из-за поступивших анонимных сообщений о минировании образовательных учреждений, сообщили в городском комитете по делам образования. Как отмечается, учеников первой смены пришлось срочно эвакуировать.

Занятия отменены во всех школах города сегодня, 20 января, — сказали в ведомстве. Ранее сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в образовательные и дошкольные учреждения Магадана. Вчера, 19 января, о...