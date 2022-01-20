Видео ДТП с неуправляемой маршруткой в Омске попало в Сеть
Анна Акимова
Анна Акимова
11:53, 20 января 2022
Фото: Город55 | Новости Омска/vk.com
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В Сети опубликовали видео момента аварии маршрутки в Омске. Инцидент произошёл накануне на проспекте Карла Маркса. У водителя случился приступ, из-за чего он потерял управление. Транспортное средство протаранило пять автомобилей и въехало в бетонную трубу, передаёт РИА Новости со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.
Стало плохо водителю автомобиля «Газель», перевозящему пассажиров, в результате чего произошло касание с пятью легковыми транспортными средствами, — сказали в Госавтоинспекции региона.
Там добавили, что в маршрутном автобусе № 346 находились 18 человек. Помощь медиков потребовалась водителю и 72-летней женщине.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами упал в кювет. Инцидент произошёл на 80-м километре межмуниципальной автомобильной дороги Герба — Омсукчан. В результате никто не пострадал.