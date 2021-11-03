Видео допроса участников драки в Новой Москве появилось в Сети

МВД опубликовало видео с участниками драки в Новых Ватутинках в Москве. На кадрах пострадавший излагает свою версию случившегося.

По словам мужчины, который в момент нападения был вместе со своим четырёхлетним сыном, нападавшие нашли повод наброситься на него «на ровном месте». Перепалка переросла в драку уже после того, как один из молодых людей ударил мальчика по лицу. Отец попытался вступиться за сына, но молодым людям, видимо, только это и было надо, чтобы вступить в откровенную драку.

Как отец я среагировал на это, пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом публично. Получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться, побежал за ними, они от него. Я ребёнка взял в охапку с собой и пошел домой, — рассказал пострадавший.

Один из задержанных рассказывает на видео, что в драке участвовали ещё два его брата. Оба они приехали в Москву из Оренбурга, им от 18 до 21 года. По версии нападавшего, они просто «зацепились локтями» со случайным проходим. Был ли рядом ребёнок, он не знает.

По словам пострадавшего, стоило ему выйти из магазина на улицу, как началась откровенная драка. нападавшие, по словам мужчина просто «начали бить без разговоров».

Ранее мать двух братьев, участвовавших в нападении на отца с четырёхлетним ребёнком в Новых Ватутинках, обвинила мужчину в пьянстве. Отец мальчика — любитель выпить и сам виноват в том, что произошло, заявила женщина.