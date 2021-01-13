Вице-президент ОКР опроверг кражу у него сотен тысяч долларов

https://static.news.ru/photo/ae5336f8-55a0-11eb-9a61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесмен, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Вячеслав Аминов заявил, что не становился жертвой воров.

Ранее в одном из новостных Telegram-каналов появилась информация о том, что из особняка Аминова в Подмосковье злоумышленники вынесли сейф, в котором были $600 тысяч и ювелирные украшения. Уточнялось, что сам Аминов был в этот момент на Мальдивских островах с семьёй.

Вице-президент ОКР рассказал РИА Новости, что «СМИ перепутали».

Просто в нашем посёлке произошла кража, но не в моём доме. Я не пострадал, — заявил бизнесмен.

Кроме должности в ОКР, Аминов занимает пост президента Федерации современного пятиборья РФ. Также он входит в совет директоров компании «Нефтетранссервис». Журнал Forbes оценивал состояние Аминова в $550 млн в 2019 году, на тот момент он занимал 176-е место в рейтинге богатейших людей России.

Ранее NEWS.ru сообщал об ограблении банка в Санкт-Петербурге. Неизвестный мужчина, угрожая сотрудникам кредитной организации пистолетом, похитил около миллиона рублей.