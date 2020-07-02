Происшествия

Вице-президент Morgan Stanley сбил пешехода в центре Москвы

18:34, 02 июля 2020 14
Фото: Дмитрий Киселёв/NEWS.ru

Вице-президент фонда Morgan Stanley Андрей Колокольников сбил пешехода в центре Москвы. По предварительным данным, инцидент произошёл в зоне пешеходного перехода.

Мужчина с ребёнком переходил Большую Грузинскую улицу, когда на него совершил наезд Mercedes бизнесмена, передаёт Пятый канал. Пешеход получил несколько синяков, ребёнок не пострадал.

Известно, что Колокольников лично помог пострадавшему и вызвал скорую помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, автомобиль Ford Explorer врезался в здание кафе. Пострадавших в результате ДТП нет.

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