Вице-президент Morgan Stanley сбил пешехода в центре Москвы

Вице-президент фонда Morgan Stanley Андрей Колокольников сбил пешехода в центре Москвы. По предварительным данным, инцидент произошёл в зоне пешеходного перехода.
Мужчина с ребёнком переходил Большую Грузинскую улицу, когда на него совершил наезд Mercedes бизнесмена,
Известно, что Колокольников лично помог пострадавшему и вызвал скорую помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, автомобиль Ford Explorer врезался в здание кафе. Пострадавших в результате ДТП нет.
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