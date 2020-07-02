Вице-президент Morgan Stanley сбил пешехода в центре Москвы

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Движение в сторону центра Москвы по Тверской восстановлено после пожара. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Пожар на Тверской улице произошёл днём. Возгорание началось на втором этаже жилого дома постройки конца XIX века, оно находилось на реконструкции. На первом этаже расположены кафе Starbucks, «Хлеб насущный», «Караоке...