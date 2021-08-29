Вице-президент Федерации рафтинга погиб во время сплава на Алтае

Вице-президент алтайской Федерации рафтинга Кирилл Косогоров умер во время сплава по горной реке на Алтае. Ему было 32 года, сообщает Telegram-канал «112».
В последний раз мужчина в составе туристической группы
О том, при каких обстоятельствах погиб спортсмен, пока не сообщается. Из труднодоступного горного района в город его тело доставят вертолётом.
Ранее тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, эвакуированы спасателями. Двое мужчин совершали восхождение в составе группы. При спуске с ледника на высоте 4100–4200 метров они оступились и упали со склона.