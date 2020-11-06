Вице-премьера Оверчука госпитализировали после ДТП в Москве

https://static.news.ru/photo/5a459d2c-2061-11eb-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Оверчук Фото: government.ru

Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук попал в аварию в Москве. Его доставили в Центральную клиническую больницу с травмами.

Инцидент произошёл примерно в 20:30 на Кутузовском шоссе, рассказал пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев. В ГИБДД сообщили, что в ДТП попали две машины, передаёт РИА Новости.

Алексей Логвинович действительно пострадал в результате автоаварии, в настоящее время он находится в ЦКБ, — сказал он.

Представитель политика не стал говорить о его состоянии. Источник «Интерфакса» отметил , что ЧП произошло напротив Кутузовского парка.

При этом, по данным Mash, пострадали три автомобиля — BMW, Nissan и «Запорожец». Всего травмы получили два человека. Сотрудники ДПС перекрыли по одной полосе в каждую сторону.

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Ранее NEWS.ru писал, что в Туве в результате столкновения двух легковых машин пострадали восемь человек, включая четверых детей. Водитель одного из автомобилей погиб.