https://static.news.ru/photo/17f038d6-232f-11ea-8b48-fa163e074e61_660.jpg Фото: max_solopov/twitter.com

Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ Дмитрий Целяков заявил о провале операции во время инцидента со стрельбой на Большой Лубянке. По его словам, во времена СССР безопасность гособъектов обеспечивалась на более высоком уровне, в частности, существовало спецподразделение «Вихрь», которое располагалось в самом центре столицы.

«Вихрь» был создан в 1989 году, после ЧП с захватом приёмной ЦК КПСС. Туда проник некий гражданин с обрезом, — вспоминает экс-сотрудник.

Тогда, по его словам, и было принято решение о создании такого подразделения. Бойцов обучали действиям при самых разных обстоятельствах. Целяков пояснил, что подразделение существует и сейчас, однако находится далеко от центра, который остался фактически без охраны, передаёт «Росбалт».

В наше время убийство нападавшего, у которого нет заложников, являлось бы полным провалом, — резюмировал он.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Ранее NEWS.ru писал, что в клубе, где занимался стрелок, идут следственные действия.