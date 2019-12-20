Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ Дмитрий Целяков заявил о провале операции во время инцидента со стрельбой на Большой Лубянке. По его словам, во времена СССР безопасность гособъектов обеспечивалась на более высоком уровне, в частности, существовало спецподразделение «Вихрь», которое располагалось в самом центре столицы.
«Вихрь» был создан в 1989 году, после ЧП с захватом приёмной ЦК КПСС. Туда проник некий гражданин с обрезом, — вспоминает экс-сотрудник.
Тогда, по его словам, и было принято решение о создании такого подразделения. Бойцов обучали действиям при самых разных обстоятельствах. Целяков пояснил, что подразделение существует и сейчас, однако находится далеко от центра, который остался фактически без охраны,
В наше время убийство нападавшего, у которого нет заложников, являлось бы полным провалом, — резюмировал он.
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.
Ранее NEWS.ru писал, что в клубе, где занимался стрелок, идут следственные действия.
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