Ветеран «Альфы» объяснил, как боевики беспрепятственно приехали в «Крокус» Ветеран «Альфы» Филатов: напавшие на «Крокус» могли быть гражданами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов предположил в разговоре с NEWS.ru, что среди террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», могли быть граждане Украины, а также обладатели паспортов РФ, ставших агентами киевских спецслужб. Он не исключил, что боевики приобрели оружие и спецодежду приобрели самостоятельно.

Террористы могли оказаться в Москве обычным образом. У нас с украинскими паспортами люди в России присутствуют, или у кого есть российские паспорта в качестве прикрытия. Это могли быть вообще российские граждане — агенты украинской разведки. Два десятка человек разве не могут оказаться в многомиллионном городе? Говорящие на русском, пусть и с акцентом. Экипировку купить тоже очень легко, скорее всего, и оружие достать — тоже, — считает Филатов.

Он также напомнил, что посольства США и Британии предупреждали своих граждан об вероятных терактах в начале марта. Собеседник не исключил, что теракт в «Крокусе» готовился до двух месяцев.

Сразу вспоминается предупреждение посольств США и Британии своим гражданам не появляться в местах скопления людей. Разведкам США и Британии, скорее всего, было известно. Говорили о 8 марта, а случилось через две недели. Такие теракты, предположу, планируются за месяц-два, — подытожил Филатов.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его. Очевидцы сообщают, что теракт устроили не менее 20 человек. По последним данным, погибли 40 человек. В здании до сих пор могут быть заблокированы порядка 200 человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что терактам, подобным теракту в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

Он добавил, что если будет доказана причастность к этому теракту руководства Украины, то все причастные к этому «должны быть найдены и безжалостно уничтожены». К числу подготовителей теракта он отнес и официальных лиц государства, совершившего злодеяние.