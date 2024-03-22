Ветеран «Альфы» предположил, кто мог совершить теракт в «Крокусе» Ветеран «Альфы» Филатов: теракт в «Крокусе» могли совершить террористы с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов предположил в разговоре с NEWS.ru, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершили хорошо обученные боевики с Украины. Он не исключил, что их поддерживал Запад.

Думаю, скорее всего, такое могли совершить обученные, прошедшие хорошую подготовку террористы с Украины при непосредственной поддержке Запада. Хотя боевого опыта у этих достаточно теперь после двух лет боевых действий, ничему учиться не надо, — считает Филатов.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его. Очевидцы сообщают, что теракт устроили не менее 20 человек. По последним данным, погибли 40 человек. В здании до сих пор могут быть заблокированы порядка 200 человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что терактам, подобным теракту в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

Он добавил, что если будет доказана причастность к теракту руководства Украины, то все причастные к этому «должны быть найдены и безжалостно уничтожены». К числу подготовителей теракта он отнес и официальных лиц государства, совершившего злодеяние.