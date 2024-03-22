Ветеран «Альфы» объяснил, почему охрана «Крокуса» не остановила террористов Ветеран «Альфы» Филатов: охрану «Крокуса» нельзя винить в произошедшем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов заявил NEWS.ru, что охрану «Крокус Сити Холла» нельзя винить в произошедшем. По его словам, сотрудники службы безопасности подобных заведений либо работают без огнестрельного оружия, либо носят «какие-нибудь пистолеты».

Охрана в таких случаях не смогла бы задержать террористов, так как подобное противостояние не подразумевается. Не у всех есть огнестрельное оружие. А если бы и были какие-то пистолеты, то не факт, что успели им воспользоваться. Есть элемент неожиданности, против автоматического оружия, обученного человека... Вряд ли успеешь выстрелить. Охрану нельзя винить, — считает Филатов.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его. Очевидцы сообщают, что теракт устроили не менее 20 человек. По последним данным, погибли 40 человек. В здании до сих пор могут быть заблокированы порядка 200 человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что терактам, подобным теракту в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

Он добавил, что если будет доказана причастность к этому теракту руководства Украины, то все причастные к этому «должны быть найдены и безжалостно уничтожены». К числу подготовителей теракта он отнес и официальных лиц государства, совершившего злодеяние.