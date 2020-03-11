Столкновение пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro и грузового автомобиля Scania в Ростовской области унесло жизни четырёх человек. Остальные находившиеся в салоне пять человек госпитализированы в ЦРБ Миллеровского района.

ДТП произошло 11 марта в 3:40 мск на 869-м километре трассы М-4 «Дон», после того как водитель микроавтобуса столкнулся с впереди идущей фурой, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее NEWS.ru сообщал,...