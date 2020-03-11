Вертолёту Ми-8, следующему в Юрубчаны, пришлось вернуться в Красноярск из-за срабатывания датчика неисправности.
По словам источника в правоохранительных органах, датчик оповестил экипаж о попадании металлической стружки.
Он добавил, что на борту воздушного судна находились 21 человек,
Ранее NEWS.ru писал, что два пилота пострадали при крушении военного вертолёта в Мьянме. Воздушное судно перевозило военных атташе. Вертолёт упал в штате Шан вскоре после вылета, он направлялся в Янгон — крупнейший город страны.
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