Вертолёт совершил аварийную посадку на промысловую дорогу в ХМАО

https://static.news.ru/photo/33435920-4e9d-11eb-99e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fyodor Borisov/Transport Photo Images/Global Look Press

Вертолёт авиакомпании «Utair — вертолётные услуги» совершил вынужденную посадку на промысловую дорогу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Никто не пострадал.

Причина аварийной посадки — техническая неисправность воздушного судна, — заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушная машина не пострадала. Вертолёт выполнял облёт магистрального нефтепровода месторождения Вач — Еган — Апрельское АО «Транснефть-Сибирь». На борту кроме командира воздушного судна находился инженер «Транснефти-Сибирь». Сургутская прокуратура оценит исполнение законодательства о безопасности полётов.

Как писал NEWS.ru, в Канаде при крушении вертолёта погибли четыре человека. Инцидент произошёл в 100 км на северо-запад от города Гранд-Прэри, на поле одной из местных ферм. Все находящиеся на борту воздушной машины погибли сразу после крушения. Причины происшествия неизвестны.

За весь 2020 год количество погибших в авиакатастрофах оказалось больше, чем в предыдущие годы, несмотря на то что за время пандемии полётов было намного меньше. Разбились или совершили жёсткую посадку 40 крупных пассажирских коммерческих лайнеров, в то время как в 2019 году вдвое больше — 86. Жертв в 2020 году было 299, а годом ранее — 257.