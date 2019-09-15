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Четыре человека пострадали в результате ДТП под Вологдой. Там рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Вологодской области.

Автобус следовал по маршруту Вытегра — Череповец. Всего в транспортном средстве находились 20 человек. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать с подозрением на черепно-мозговую травму. Ещё трое получили незначительные ушибы и...