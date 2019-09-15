Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Пилот вертолёта Eurocopter, вылетевшего для перевозки заготовленной рыбы, перестал выходить на связь.

Воздушное судно следовало по маршруту п. Усть-Нера Оймяконского района — оз. Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера, связь с ним прервалась на территории Оймяконского района, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сигналы аварийного маяка не поступали, на поиски вылетели два других вертолёта, принадлежащие частным компаниям.

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