Пилот вертолёта Eurocopter, вылетевшего для перевозки заготовленной рыбы, перестал выходить на связь.
Воздушное судно следовало по маршруту п. Усть-Нера Оймяконского района — оз. Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера, связь с ним прервалась на территории Оймяконского района, сообщает
Сигналы аварийного маяка не поступали, на поиски вылетели два других вертолёта, принадлежащие частным компаниям.
Как писал News.ru ранее, следственные органы по Крыму и городу Севастополю начали проверку по факту исчезновения 15-летнего подростка. По предварительной информации, юношу унесло в открытое море.