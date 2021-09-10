Вертолёт рухнул в реку в Чите

Вертолёт упал в реку в Чите из-за ошибки в навигации. Видео инцидента появилось в соцсетях, пишет портал «Чита.ру».

Как отметили изданию в МЧС, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Вертолёт не повреждён. К тому же, он не упал, а «сел по точке навигации».

Так как точка была введена некорректно, они сели в труднодоступном месте, взлететь не могут. Со слов пилота, вертолёт в порядке, помощь ему не требуется, все живы-здоровы, — пояснили в ведомстве.

Несмотря на это, Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СКР начал проверку по факту падения вертолёта в водоём.

Ранее упавший вертолёт Ми-8, потерпевший крушение 12 августа, поднят со дна Курильского озера на Камчатке. Специалисты установили специальные заграждения вокруг места проведения операции, чтобы предупредить утечку авиационного топлива.