Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Ненецком АО

В Ненецком автономном округе совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. Воздушное судно не долетело до посадочной площадки порядка 100 метров из-за плохих погодных условий и повредило винтовой механизм при приземлении. На его борту находились 11 человек. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили «Интерфаксу» в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Вертолёт Ми-8 следовал в посёлок Варандей. Из-за снежной бури он не дотянул до площадки порядка 100 метров и совершил жёсткую посадку в снег и получил повреждения винта, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 января в Благовещенском районе Башкирии совершил жёсткую посадку вертолёт Eurocopter AS350. Он направлялся по маршруту из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту находились двое пассажиров и пилот. В результате крушения два человека погибли: один скончался на месте, второй — в машине скорой помощи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительной версии, крушение произошло из-за плохих погодных условий.

По данным источников в авиационных службах, число погибших в результате авиакатастроф в России в 2021 году превысило 110 человек. Также увеличилось и количество пострадавших: при авариях с самолётами и вертолётами пострадал 71 человек в 2020 году, 159 — в 2021-м.

Рост жертв связан с увеличением числа крушений пассажирских самолётов, особенно региональной авиации. Чаще всего авиакатастрофы происходили на Камчатке, в Московской и Иркутской областях.