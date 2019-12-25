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Вертолёт Ми-8 в среду, 25 декабря, совершил жёсткую посадку на территории Ненецкого автономного округа. Об этом журналистам сообщил информированный источник в экстренных службах.

Уточняется, что на борту на момент жёсткой посадки находились 23 человека. Исходя из предварительной информации, никто не пострадал.

ЧП произошло в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. На борту находились 23 человека, в том числе — четыре члена экипажа, — передаёт ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

За людьми отправили другой вертолёт, который доставит их в город Усинск, расположенный в республике Коми.

Ранее NEWS.ru писал, что вертолёт Ми-8 повредил хвостовую балку и лопасти несущего винта при жёсткой посадке в Красноярском крае. Причиной стало попадание вертолёта в снежный вихрь. На его борту в это время находился 21 человек.

Позднее выяснилось, что 16 человек получили травмы в результате жёсткой посадки.