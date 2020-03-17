https://static.news.ru/photo/06a2b428-688a-11ea-9fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Вертолёт Ми-8 с грузом горючего был обстрелян в Коми. В Следственном комитете РФ сообщили, что по данному факту возбужденно уголовное дело. Стрелявших разыскивают.

Воздушное судно следовало из Емвы (Коми) в Шиес (Архангельская область). Неизвестные выстрелили не менее шести раз. В этот момент на борту находилось четыре человека. Никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, вертолёт Минобороны случайно выстрелил по жилому дому в столице Забайкальского края. В результате инцидента была повреждена стена, но никто не пострадал.