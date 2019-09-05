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Развязка жизни как у Юлии Началовой грозит каждому третьему россиянину, если они будут продолжать следовать привычке оттягивать до последнего визит к врачу и заниматься самолечением. Певица умерла из-за осложнений, которые можно было бы предотвратить.

Специалисты обращают внимание на два тревожных обстоятельства. Во-первых, это огромное количество лекарств-пустышек в аптеках, а во-вторых, навязчивая реклама бесполезных, а порой даже опасных медицинских препаратов. У нас таких лекарств в...