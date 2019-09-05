Крушение вертолёта Ми-8 произошло рядом с населённым пунктом Соколовый в Саратовской области. Об этом сообщили в МЧС. На месте работают три единицы техники экстренных служб.
В результате аварии пострадали трое военных. Их доставили в ближайший госпиталь с ожогами, ушибами и многочисленными травмами.
Причиной крушения могло стать то, что при взлете Ми-8 зацепился винтами о взлётно-посадочную полосу.
31 августа два человека погибли при падении вертолёта в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудном, писал News.ru. В результате инцидента транспортное средство затонуло и было найдено через некоторое время после крушения. СК завёл уголовное дело.