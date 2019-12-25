https://static.news.ru/photo/86881744-26e7-11ea-b656-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Ми-8 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский вертолёт Ми-8 повредил хвост и винт при жёсткой посадке в Красноярском крае. Причиной стало попадание вертолёта в снежный вихрь.

При взлёте Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жёсткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта, — сообщили в МЧС.

На борту находились 21 человек, трое пострадали. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как ранее писал NEWS.ru, вертолёт Ми-8 произвёл аварийную посадку в Красноярском крае, сообщается о пострадавших.