Российский вертолёт Ми-8 повредил хвост и винт при жёсткой посадке в Красноярском крае. Причиной стало попадание вертолёта в снежный вихрь.
При взлёте Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жёсткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта, — сообщили в МЧС.
На борту находились 21 человек, трое пострадали. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Как ранее писал NEWS.ru, вертолёт Ми-8 произвёл аварийную посадку в Красноярском крае, сообщается о пострадавших.
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