Вертолёт Ми-17 ВМФ упал сразу после взлёта в Мексике

Вертолёт Ми-17 военно-морского флота упал сразу после взлёта в мексиканском штате Идальго. На борту находился глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос Бургос, о чём он позже написал в своём Telegram-канале.

Видеозапись происшествия была опубликована в соцсетях.

Благодарю за поддержку после аварии с вертолётом ВМФ, на котором мы инспектировали районы, пострадавшие от урагана «Грейс». К счастью, обошлось без человеческих жертв. Мы продолжаем помогать, хотя немного пострадали, — написал министр.

На кадрах видно, как после взлёта вертолёт опускается над полем, снова взлетает, но теряет управление и падает. Это третья авария за три года с вертолётами Ми-17 в Мексике. В 2018 году в море упал борт ВМФ, занимавшийся пресечением незаконной рыбной ловли. В 2019 году в штате Сан-Луис при тушении пожаров разбился ещё один вертолёт, погибли семь человек.

Ранее вертолёт службы санитарной авиации совершил жёсткую посадку в Иваново, пострадавших нет. При этом одна из лопастей жёстко севшего вертолёта оторвалась и улетела в неподалёку стоящую машину.