https://static.news.ru/photo/30782552-5a4e-11ea-bab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Вертолёт потерпел крушение вечером 28 февраля в Наримановском районе Астраханской области, к месту аварии направлены спасатели.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС. По предварительной информации, вертолёт упал около села Линейное. Информация о модели воздушного судна, жертвах и разрушениях уточняется.

На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, ЦМК и СМП, ГИБДД, — гласит сообщение МЧС.

Как передавал NEWS.ru, 20 февраля в Ярославской области упал вертолёт российского бизнесмена Андрея Шелестова. На борту находился только хозяин техники. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Шелестов является владельцем крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов.