Вертолёт потерпел крушение вечером 28 февраля в Наримановском районе Астраханской области, к месту аварии направлены спасатели.
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На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, ЦМК и СМП, ГИБДД, — гласит сообщение МЧС.
Как передавал NEWS.ru, 20 февраля в Ярославской области упал вертолёт российского бизнесмена Андрея Шелестова. На борту находился только хозяин техники. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Шелестов является владельцем крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов.
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