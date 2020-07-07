Вербовщик террористической организации задержан в Приамурье

https://static.news.ru/photo/c5a51974-c0e1-11ea-942a-fa163e074e61_660.jpg Фото: blag-gs.amr.sudrf.ru

Вербовщик в ряды организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в РФ) взят под стражу в Благовещенске.

Он арестован до 6 сентября 2020 года. По имеющейся у следствия информации, мужчина причастен к распространению призывов к насильственным вооружённым действиям, оправданию радикальных взглядов исламской идеологии международной террористической организации, её символики, а также попыткам создания на территории Амурской области экстремистской ячейки, сообщается на сайте Благовещенского городского суда Амурской области.

Уточняется, что задачей арестованного было вовлечение в участие в террористической деятельности местных жителей и мигрантов, также он призывал людей участвовать в боевых действиях за рубежом.

Задержанный обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Ему грозит наказание сроком до 7 лет лишения свободы. Обвиняемый имеет временную регистрацию и место жительства на территории РФ, что свидетельствует об отсутствии у него прочных социальных связей по месту следствия, уточнили в суде. На работе арестованному дали плохую характеристику, кроме того, он знаком со свидетелями по своему делу — живёт с ними в одной квартире. Таким образом, по мнению следствия, есть все основания полагать, что, оставшись на свободе, он может как скрыться, так и оказать давление на свидетелей.

Как писал NEWS.ru ранее, вербовщиков организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) задержали в Калининграде. Об этом сообщили в ФСБ. Операцию по задержанию провели сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления.