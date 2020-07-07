Вербовщик террористической организации задержан в Приамурье

Вербовщик в ряды организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в РФ) взят под стражу в Благовещенске.
Он арестован до 6 сентября 2020 года. По имеющейся у следствия информации, мужчина причастен к распространению призывов к насильственным вооружённым действиям, оправданию радикальных взглядов исламской идеологии международной террористической организации, её символики, а также попыткам создания на территории Амурской области экстремистской ячейки, сообщается на сайте Благовещенского городского суда Амурской области.
Уточняется, что задачей арестованного было вовлечение в участие в террористической деятельности местных жителей и мигрантов, также он призывал людей участвовать в боевых действиях за рубежом.
Задержанный обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Ему грозит наказание сроком до 7 лет лишения свободы. Обвиняемый имеет временную регистрацию и место жительства на территории РФ, что свидетельствует об отсутствии у него прочных социальных связей по месту следствия,
Как писал NEWS.ru ранее, вербовщиков организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) задержали в Калининграде. Об этом сообщили в ФСБ. Операцию по задержанию провели сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления.
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