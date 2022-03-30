Въехавший в заправку водитель фуры назвал причину своего поступка

Водитель фуры не справился с управлением на трассе Казань — Зеленодольск из-за снега и принял решение въехать в заправку, чтобы не «поубивать людей» на дороге. В беседе с «360» водитель подчеркнул, что пытался миновать заправку, но у него это не получилось.

Ехал по дороге, фура выезжала впереди и забуксовала, перегородив обе полосы. Легковые передо мной остановились, и я, чтобы не смять их и не лишить людей жизни, принял такое решение, — признался водитель.

Он уточнил, что пытался проехать между заправкой и близлежащим кафе, но автомобиль занесло, и машина по инерции въехала в заправку. Водитель признался, что очень боялся устроить взрыв, однако в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее под Елабугой произошло ДТП с автобусом, в ходе которого пострадал 21 человек, ещё один человек погиб. Вахтовый автобус въехал в стоявшую на обочине фуру на девятом километре автодороги Елабуга — Гари — Абалач.